Gini Silk Mills Limited est une entreprise textile basée en Inde. Elle fabrique et vend des chemises et des costumes sous la marque GINI et transforme des tissus sur la base de travaux à façon. La société exerce ses activités dans le secteur du textile. Ses chemises 58 offrent une variété de mélanges de coton, de tissus de coton imprimés, de lin, de coton polyester infroissable, de lyocell, de viscose ainsi que de bambou et de chanvre à 100 %. Elle propose également des tissus aux couleurs variées, des carreaux, des rayures et des imprimés dans les vêtements en coton, en lin et en polyester. Elle propose une gamme de tissus, tels que le 100 % coton, les tissus TR et divers mélanges de coton et de lin pour ses costumes. La société propose également une gamme de coffrets cadeaux de créateurs pour toutes les occasions.

Secteur Textiles et Cuirs