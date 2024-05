Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. est une plateforme horizontale de programmation cellulaire qui fournit des services de bout en bout à des organisations sur divers marchés, de l'alimentation et de l'agriculture aux produits pharmaceutiques en passant par les produits chimiques industriels et de spécialité. Ses segments comprennent l'ingénierie cellulaire et la biosécurité. L'ingénierie cellulaire consiste en des services de recherche et de développement réalisés dans le cadre d'accords de collaboration et de licence relatifs à sa plateforme de programmation cellulaire. Cette plateforme de programmation cellulaire comprend deux actifs principaux : la Fonderie et la Base de code. Le secteur de la biosécurité comprend des produits et des services de biosurveillance et de tests bioinformatiques fournis principalement aux autorités de santé publique. Il se concentre également sur la conception de thérapies cellulaires de nouvelle génération pour les maladies auto-immunes. Elle utilise sa plateforme pour développer et cribler des bibliothèques de nouveaux récepteurs antigéniques chimériques spécifiques aux cellules NK et T et de récepteurs de commutation, qui permettent de contrôler et d'améliorer les performances des thérapies basées sur les cellules immunitaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale