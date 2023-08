Ginkgo Bioworks Holdings, Inc, anciennement Spinning Eagle Acquisition Corp, est engagé dans la construction d'une plate-forme pour programmer les cellules. La plate-forme de la société est utilisée pour programmer des cellules pour le compte de ses clients. Ses programmes cellulaires sont conçus pour permettre la production biologique de produits tels que des produits thérapeutiques, des ingrédients alimentaires clés et des produits chimiques dérivés du pétrole. La plateforme de la société est utilisée pour concevoir, écrire et déboguer le code de l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans des organismes artificiels afin d'exécuter des programmes pour ses clients. Sa plateforme est utilisée par les clients pour les processus de fabrication ou pour développer de nouveaux produits par la biologie. La base de sa plateforme comprend deux actifs qui exécutent une variété de programmes cellulaires pour les clients selon leurs spécifications : Foundry et Codebase. Elle dessert des industries, notamment les produits chimiques, l'agriculture, l'alimentation, les produits de consommation et les produits pharmaceutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale