Giordano International Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans la vente au détail et la distribution de vêtements. La société exploite son activité à travers deux segments. Le secteur du commerce de détail et de la distribution est principalement engagé dans l'exploitation de magasins directs et de magasins franchisés en Asie du Sud-Est et dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le secteur de la vente en gros aux franchisés d'outre-mer est principalement engagé dans la vente en gros de vêtements. La société est engagée dans la vente au détail et la distribution de vêtements sous les marques Giordano, Giordano Junior, Giordano Ladies et autres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires