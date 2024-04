(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a déclaré avoir clôturé le premier trimestre de l'année avec un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros, en hausse de 5,0 % par rapport aux 4,2 millions d'euros du premier trimestre 2023.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a commenté : " Je suis heureux de ce résultat positif, car, comme pendant le lock down, en cette période d'incertitude et de crise mondiale, notre philosophie de focalisation sur le client nous permet, à travers les ventes spécialisées et grâce à la stabilité du commerce de gros américain, de présenter une croissance par rapport au T1 2023, contrairement aux résultats du secteur de la bijouterie ".

"Nous sommes confiants dans notre capacité à présenter des chiffres satisfaisants, malgré la poursuite de la crise, sur le reste de l'année grâce à la consolidation des marchés que nous couvrons déjà et à l'ouverture de nouveaux marchés. En outre, l'acquisition d'Hyperion garantira le contrôle de la chaîne de production avec une augmentation des marges et du chiffre d'affaires".

Le titre Gismondi 1754 se négocie dans le vert, avec une hausse de 3,7 %, à 3,38 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.