Gismondi 1754 dépasse les 2 millions d'euros de commandes en janvier

(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a annoncé lundi qu'elle avait enregistré des commandes pour un peu plus de 2,0 millions d'euros en janvier 2023.

Pendant la foire VicenzaOro, a expliqué l'entreprise, le premier achat de stock a eu lieu pour la nouvelle franchise avec la famille Al Mana et 'Gismondi Jewellery Qatar', créée en décembre 2022.

Les nouvelles commandes de VicenzaOro, explique l'entreprise, "si d'une part elles favorisent l'expansion dans la zone du Moyen-Orient, d'autre part elles augmenteront la présence de Gismondi 1754 dans le canal européen de vente en gros, avec l'acquisition de nouveaux concessionnaires, deux en Allemagne, trois en Italie, qui s'ajouteront aux concessionnaires européens et italiens déjà ouverts en 2022".

Ainsi, "le plan de croissance harmonieuse de Gismondi 1754 se poursuit et se confirme, tant en termes de chiffre d'affaires par canal qu'en termes de présence globale sur les différents marchés", conclut la note.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a déclaré : "Le démarrage de Gismondi Jewellery Qatar a sans aucun doute donné une impulsion importante aux commandes au Moyen-Orient, tout comme nous constatons l'intérêt croissant de l'Italie et de l'Allemagne, les marchés européens les plus stratégiques pour nous et en phase de développement".

Gismondi 1754 s'est négocié dans le vert mardi, en hausse de 2,3 % à 6,80 euros par action.

