(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a annoncé vendredi l'ouverture d'une nouvelle boutique franchisée sur l'île de la Perle à Doha, au Qatar.

The Pearl est une île artificielle surnommée la " Riviera arabe ", caractérisée par des criques qui rappellent l'atmosphère des petits ports méditerranéens avec des amarrages pour les yachts de luxe, des gratte-ciel, des villas et des hôtels, et est une zone commerciale réputée pour ses boutiques de luxe et ses showrooms de créateurs, ainsi que pour ses restaurants sophistiqués.

Cette ouverture est le résultat d'un accord de franchise de cinq ans signé au début de l'année avec la famille Al Mana, une famille d'entrepreneurs qataris ayant des intérêts multiples dans divers secteurs, dont celui du luxe.

La "Gismondi Jewellery Qatar", fondée à la suite de l'accord de franchise, a commencé à opérer sur le territoire et, après Doha, elle ouvrira et gérera progressivement, au cours des cinq prochaines années, de nouveaux points de vente dans la région du CCG : à Bahreïn, au Koweït, en Arabie saoudite, à Oman et à Dubaï.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a déclaré : " 2023 a été une année de grande activité pour nous, de l'acquisition de la marque Vendorafa Lombardi à l'acquisition en cours de l'usine Hyperion Lab, avec cette ouverture dans un lieu aussi important, exclusif et raffiné, nous célébrons cette année de grand engagement de la meilleure façon possible. L'inauguration d'aujourd'hui représente un nouveau chapitre de notre histoire grâce au partenariat que nous avons entamé avec la famille Al Mana, que nous remercions pour son estime et sa confiance. Je trouve que le nom de la zone où se trouve le magasin, "la Riviera arabe", est très évocateur pour nous, qui venons de Portofino, sur la Riviera ligure. 2023 a été une année importante pour le développement commercial du groupe Gismondi, non seulement vers les pays arabes, mais aussi aux États-Unis et en Europe, y compris en Italie. J'attends avec impatience l'année 2024, confiant de récolter ce que j'ai semé ces derniers mois".

L'action Gismondi a clôturé dans le rouge (2,0 %) jeudi, à 4,00 euros par action.

