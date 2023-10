(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a annoncé jeudi qu'elle avait enregistré une baisse de 8 % de ses ventes en glissement annuel au troisième trimestre, à 2,4 millions d'euros contre 2,6 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

La baisse au troisième trimestre par rapport à la même période en 2022 a été causée à la fois par une baisse de 44% d'une année sur l'autre sur le marché de détail et une baisse de 22% des ventes dans le canal de vente en gros en Europe et une baisse de 32% dans le canal de vente en gros aux États-Unis. Toutefois, cette baisse a été partiellement compensée par la croissance des ventes spéciales, qui ont augmenté de 74 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022.

Au cours des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 7 %, passant de 9,6 millions d'euros à 10,3 millions d'euros.

En analysant les revenus par région géographique, au 30 septembre, la proportion des revenus provenant de la région Italie a augmenté à 39% et la région États-Unis à 27% des revenus, contre 22% au cours de la période précédente. La société a enregistré une croissance dans les autres pays, qui ont représenté 16 % des revenus contre 9 % au troisième trimestre 2022, notamment grâce aux bonnes performances de la Suède, du Brésil, d'Israël, du Qatar et de Hong Kong. En revanche, la Suisse a représenté 15 % et la République tchèque 5 %.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a déclaré : "Malgré le moment économique difficile causé par des éléments exogènes en ce qui concerne l'entreprise - je me réfère à la poursuite du conflit ukrainien et à l'instabilité économique et sociale au niveau mondial -m je peux noter que grâce au modèle d'affaires spécial qui nous a déjà soutenus pendant la pandémie - notre relation de grande proximité avec le client final - nous pouvons présenter un résultat positif qui nous donne de l'espoir, mais avec la prudence nécessaire, dans les résultats pour la fin de l'année".

L'action Gismondi 1754 a clôturé jeudi inchangée à 4,54 euros par action.

