Gismondi acquiert la marque Vendorafa Lombardi

(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Lombardi Srl, société fondée à Valenza dans la province d'Alessandria en 1951, opérant dans le secteur de l'or et de la bijouterie et contrôlée par LVMH W&J Jewelry Operations Srl du groupe LVMH, pour l'acquisition de la marque Vendorafa et de certains actifs de la société.

La clôture a eu lieu le vendredi 31 mars et Gismondi 1754 a repris la marque et certains actifs de Vendorafa Lombardi pour une valeur totale de 608 000 euros.

Vendorafa Lombardi a débuté en tant qu'entreprise de joaillerie avec sa propre marque et, au fil des ans, a également commencé à concevoir et à créer des lignes exclusives pour de grandes marques internationales. Avec plus de 70 ans d'histoire, les bijoux de Vendorafa se sont toujours distingués par leur fabrication manuelle, comme le martelage, la gravure et le gaufrage, et sont un symbole de l'artisanat valencien exporté dans le monde entier, en tant qu'ambassadeur mondialement reconnu du "Made in Italy".

Gismondi est dans le vert de 2,4 pour cent à 6,30 euros par action.

