(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 35 000 euros, contre 1,6 million d'euros l'année précédente.

La valeur de production consolidée s'est élevée à 14,6 millions d'euros, contre 15,2 millions d'euros l'année précédente.

L'EBITDA consolidé s'est élevé à 970 493 euros, contre 3,0 millions d'euros au 31 décembre 2022.

L'EBIT consolidé s'est élevé à 538 000 euros, contre 2,6 millions d'euros l'année précédente.

La dette nette s'est élevée à 6,0 millions d'euros, contre 3,0 millions d'euros l'année précédente. Ceci est principalement dû à l'absorption de trésorerie générée par l'investissement substantiel dans la croissance des stocks et l'acquisition de 51% d'Hyperion Lab Srl, a expliqué la société dans une note.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a déclaré : "Malgré l'incertitude socio-économique persistante - provoquée par les guerres et la crise en Chine, et malgré la fin de l'effet "revenge shopping" qui a affecté positivement les ventes en 2021/2022 - je suis très satisfait des résultats obtenus, car l'entreprise a fait preuve de préparation et de flexibilité face au scénario négatif qui a affecté l'ensemble du segment du luxe.

Bien que prudent, je suis confiant dans l'avenir", a-t-il conclu, "car les actions entreprises pour le contrôle total de la chaîne d'approvisionnement, grâce à l'acquisition d'Hyperionlab, nous permettront d'étendre notre activité avec de plus grands bénéfices".

L'action de Gismondi a clôturé en hausse de 1,5 %, à 3,98 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.