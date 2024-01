(Alliance News) - Gismondi Spa a publié lundi les résultats consolidés de ses ventes opérationnelles pour le quatrième trimestre, qui s'élèvent à 3,8 millions d'euros, soit une baisse de 15 % par rapport aux 4,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

La baisse, a expliqué la société, est principalement attribuable à une baisse des ventes en gros en Europe au cours de la période et des ventes spéciales, qui avaient bien performé au cours des trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires total pour 2023, en revanche, s'est élevé à 14,3 millions d'euros et a été conforme au résultat de l'année précédente de 14,0 millions d'euros.

Les ventes en gros en Europe au 31 décembre ont enregistré une croissance de 29 %, passant de 3,0 millions d'euros en 2022 à 4,0 millions d'euros. Sur le marché de gros américain, les ventes annuelles ont augmenté de 18 %, passant de 1,8 million d'euros à 2,2 millions d'euros. "La franchise de Doha, qui a ouvert ses portes le 21 décembre et a enregistré un chiffre d'affaires de 463 714 euros, a donné un grand signe positif", écrit la société.

"Les résultats du quatrième trimestre, en plus de ceux du troisième trimestre, ont compensé les bonnes performances des deux premiers trimestres", peut-on lire dans le communiqué.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a commenté : "2023 confirme fondamentalement l'excellent résultat de l'année précédente dans un scénario général difficile. La situation géopolitique déjà instable s'est aggravée avec le conflit Hamas-Israël et les récents développements en mer Rouge. Nous avons également assisté à un contrepoids de ce que de nombreux analystes ont appelé le "Revenge Shopping", c'est-à-dire l'optimisme qui a conduit à une frénésie d'achat post-pandémique enthousiaste", déclare-t-il.

Bien que nous n'ayons pas répété l'augmentation du chiffre d'affaires de ces dernières années, poursuit M. Gismondi, je considère 2023 comme une année clé dans le développement de notre groupe. Une importance donnée par la préparation d'un terrain fertile pour envisager l'avenir avec confiance et solidité. L'achat de la marque Vendorafa, l'usine Hyperion Lab et l'ouverture de notre franchise à Doha sont en effet autant de flashs lumineux qui éclairent notre chemin. Des signes positifs que nous constatons également ces jours-ci dans l'intérêt manifesté à VicenzaOro pour nos deux marques Gismondi 1754 et Vendorafa".

L'action Gismondi a clôturé dans le vert lundi, en hausse de 1,8 %, à 4,50 euros par action.

