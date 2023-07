(Alliance News) - Gismondi 1754 Spa a présenté jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, au cours duquel la société a enregistré un chiffre d'affaires total de 3,7 millions d'euros, en hausse de 7,0 % par rapport à 3,4 millions d'euros, poursuivant ainsi la croissance soutenue du groupe par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Ces résultats portent le chiffre d'affaires total consolidé du premier semestre à 7,8 millions d'euros, en hausse de 12 % par rapport aux 7,0 millions d'euros de 2022.

"La croissance du deuxième trimestre par rapport à la même période en 2022 a été principalement tirée par les ventes dans le canal de gros Europe - en hausse de 83% par rapport au semestre précédent -, les signaux brillants provenant de la nouvelle boutique à Rome ouverte au début de l'année et la nouvelle franchise ouverte en février dernier au Qatar", a expliqué la société dans une note.

En ce qui concerne les chiffres de vente par canal de vente, l'incidence du canal de vente en gros est passée de 43 % au 30 juin à 47 %, et celle du canal de vente en franchise de 10 % à 13 % du chiffre d'affaires.

En analysant les revenus par zone géographique, au 30 juin, l'incidence sur les revenus de la zone Italie a augmenté, atteignant 42%, grâce également à la performance des magasins de Rome et Milan, et la zone "autres pays", qui a représenté 20% des revenus contre 9% au semestre précédent, en particulier avec la bonne performance de la Suède, d'Israël, du Qatar et de Hong Kong. En revanche, on note une légère baisse aux Etats-Unis, qui représentent toujours un bon 21% des revenus.

Massimo Gismondi, PDG de Gismondi 1754, a déclaré : "Le groupe poursuit son développement avec force et nous constatons que l'intérêt pour nos bijoux s'accroît globalement, avec des demandes provenant du monde entier. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte de marché favorable et, si possible, ils sont encore meilleurs que le contexte de référence, étant donné que les dernières données internationales montrent que le marché du luxe à usage personnel a des estimations de croissance comprises entre 5 % et 12 % en 2023 et devrait atteindre 530-570 milliards d'euros en 2030, doublant ainsi sa taille par rapport à 2020".

Jeudi, l'action Gismondi a clôturé à 6,15 euros.

