L'Europe dans le vert ; le pétrole en hausse après la réduction de l'OPEP

(Alliance News) - Lundi, les principales bourses européennes ont clôturé la journée sur une note positive à l'exception de Francfort, marquant un début de semaine mitigé. Les valeurs pétrolières ont tiré leur épingle du jeu, portées par la réduction d'un million de barils de la production annoncée à la surprise générale par les pays de l'OPEP+ au cours du week-end.

"Les marchés ont assez bien résisté à la réduction surprise de l'OPEP+, le FTSE 100 gagnant 40 points le premier jour du nouveau trimestre", explique Chris Beauchamp, analyste en chef du marché sur la plateforme de trading en ligne IG.

"Le début du deuxième trimestre a été difficile, les marchés se précipitant en raison de la réduction de la production de l'OPEP+. Après avoir terminé le trimestre avec des signes de ralentissement de l'inflation, les investisseurs se précipitent maintenant pour réagir. Le FTSE 100 a connu l'un des meilleurs débuts de l'année, maintenu en territoire positif par BP et Shell, qui ont ajouté plus de 40 points à l'indice".

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,2 pour cent à 27 179,37, le Mid-Cap est en hausse de 0,3 pour cent à 43 859,68, le Small-Cap cède 0,4 pour cent à 29 890,71, et l'Italie Growth gagne 0,1 pour cent à 9 392,98.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le vert pour 0,2 pour cent, le FTSE 100 à Londres a terminé en hausse de 0,5 pour cent, et le DAX 40 à Francfort a terminé dans le rouge pour 0,4 pour cent.

Sur la liste principale de Piazza Affari, les sociétés pétrolières ont mené la danse, Saipem terminant en hausse de 4,4 %, suivie par Eni, en hausse de 4,1 %, et Tenaris, en hausse de 3,0 %.

UniCredit a fait bonne figure, avec une hausse de 3,0 %. La société a annoncé lundi que, en application de la résolution du 31 mars 2023, elle a défini les procédures de mise en œuvre pour l'exécution de la première tranche du programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 3,34 milliards d'euros, que la société a l'intention d'exécuter en deux tranches, dont la première pour 2,34 milliards d'euros.

BPER Banca - en hausse de 0,9 % - et UnipolSai Assicurazioni ont signé un accord en vue de conclure un partenariat commercial stratégique dans le secteur de la location à long terme, qui sera réalisé, entre autres, par la fusion de Società Italiana Flotte Aziendali Spa, une filiale à 100 % de BPER Banca, avec UnipolRentalSpa, cette dernière étant une filiale d'UnipolSai.

Sur le Mid-Cap, le conseil d'administration de Buzzi Unicem - dans le vert par 2,2% - s'est réuni mercredi pour approuver les états financiers statutaires et consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, dans lequel la société a déclaré un bénéfice de 458,8 millions d'euros, en baisse par rapport à 542,3 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également approuvé une proposition de dividende de 0,45 EUR par action, à compter du 24 mai 2023, avec une date de détachement du dividende du 22 mai 2023 et une "date d'enregistrement" du 23 mai 2023.

Saras a terminé en queue de peloton et a cédé 4,4 %, tandis que Seco a augmenté de 8,0 %.

Dans le secteur des petites capitalisations, Gequity s'envole et clôture en hausse de 36 %.

Monrif a progressé de 2,8 pour cent après avoir annoncé lundi ses résultats annuels pour 2022, faisant état d'un bénéfice de 314 000 EUR, une amélioration par rapport à la perte de 3,3 millions EUR déclarée au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 157,9 millions d'euros, contre 149,5 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l'exercice précédent.

précédent, soit une augmentation de 5,6 %.

PLC a terminé l'année en baisse de 6,0 %. Vendredi, la société a annoncé que les revenus de 2022 étaient tombés à 60 millions d'euros, contre 67,7 millions d'euros l'année précédente.

L'Ebitda s'est situé entre 6,5 et 7,5 millions d'euros, contre 9,7 millions d'euros l'année précédente.

Parmi les PME, SCK Group, par l'intermédiaire de Sciuker Frames - qui a clôturé en hausse de 3,2 pour cent - a annoncé lundi que Sciuker Ecospace et Banco BPM Spa ont conclu un partenariat stratégique pour la vente de 30 millions d'euros de crédits d'impôt générés à la suite de projets de rénovation énergétique Super Ecobonus.

Promotica a clôturé en hausse de 2,5 pour cent après avoir annoncé lundi que les revenus consolidés préliminaires en 2022 seront proches de 90 millions d'euros, plus de deux fois le chiffre de 2021 de 39,6 millions d'euros.

Gismondi 1754 a clôturé en hausse de 5,7 pour cent après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord avec Lombardi Srl, une société fondée à Valenza dans la province d'Alessandria en 1951 qui opère dans le secteur de l'or et de la joaillerie et contrôlée par LVMH W&J Jewelry Operations Srl du groupe LVMH, pour acquérir la marque Vendorafa et certains des actifs de la société.

La clôture a eu lieu le vendredi 31 mars et Gismondi 1754 a repris la marque Vendorafa Lombardi et certains actifs pour une valeur totale de 608 000 euros.

Farmacosmo a baissé de 2,4 % après avoir approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2002, avec un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros, contre 58 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La valeur de la production est passée de 58,4 millions d'euros au 31 décembre 2021 à 66,6 millions d'euros.

À New York, au plus fort des échanges, le Dow Jones était dans le vert pour 0,6 %, le S&P était dans le rouge pour 0,1 % et le Nasdaq perdait 0,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0892 USD contre 1,0869 USD à la clôture de vendredi. La livre, quant à elle, valait 1,2398 USD contre 1,2374 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,71 USD contre 79,53 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 989,87 USD l'once contre 1 979,15 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de mardi, avec la bourse de Shanghai fermée, à 0800 CET, la balance commerciale est attendue en Allemagne.

En Espagne, également à 0800 CET, le taux de chômage est attendu. À 1100 CET, l'indice des prix à la production de la zone euro est attendu.

Dans l'après-midi, le Canada publiera à 14h30 CET les permis de construire et la balance commerciale.

À 1600 CET, les données sur les biens durables et les commandes d'usine sont attendues ainsi que les nouveaux emplois JOLTs.

A Piazza Affari, les résultats de Gas Plus sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.