GitLab Inc. est la plateforme DevOps qui propose une application unique, qui rassemble les équipes de développement, d'exploitation, de technologie de l'information (TI), de sécurité et d'affaires. La plateforme DevOps est construite sur une base de code unique, un modèle de données unifié et une interface utilisateur. La société permet aux organisations de déployer la plateforme DevOps en tant qu'offre autogérée dans leurs propres environnements multi-cloud, hybrides-cloud ou sur site, et en tant que logiciel en tant que service (SaaS) dans son propre cloud public. La plateforme DevOps permet aux clients de déplacer leur flux de travail DevOps dans tout environnement hybride ou multi-cloud. Elle dessert diverses organisations, telles que les services aux consommateurs et aux entreprises, les services financiers et le conseil, la fabrication, les médias/télécommunications, le secteur public, l'éducation et les logiciels. Elle propose la plateforme DevOps en trois plans d'abonnement, à savoir Free, Premium et Ultimate. Sa plateforme gratuite est destinée aux utilisateurs individuels et la plateforme payante est destinée aux managers et aux cadres.

Secteur Logiciels