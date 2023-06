GitLab Inc. a annoncé la nomination d'Erin Mannix au poste de directeur de la comptabilité. Elle succédera à Dale Brown, l'actuel directeur de la comptabilité, qui part à la retraite mais restera au sein de l'entreprise en tant que conseiller jusqu'en octobre 2023 afin d'assurer une transition en douceur. Mme Mannix sera chargée d'assurer la direction générale de la comptabilité technique, de l'établissement des rapports et des opérations, ainsi que de diriger le processus d'établissement des rapports financiers et les contrôles SOX.

Elle apporte 20 ans d'expérience en comptabilité et une solide expérience dans les services de technologie de l'information, y compris un ensemble unique d'expériences avec des sociétés publiques mondiales. Mme Mannix a précédemment occupé le poste de chef de la comptabilité et de contrôleur de gestion chez Unisys, ainsi que des postes chez FIS en tant que responsable de la finance des risques et de la conformité et contrôleur des marchés de capitaux, et des postes de comptable senior chez Laureate Education et Integral Systems Inc. M. Mannix est expert-comptable et titulaire d'une licence en comptabilité et d'un master en comptabilité et conseil professionnel de l'université de Villanova.