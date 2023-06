GitLab s'envole grâce à son projet de nouveau produit alimenté par l'IA

Les actions de GitLab Inc. ont bondi de plus de 35 % mardi après que la plateforme de développement de logiciels a annoncé son intention de lancer un produit alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter ses revenus.

GitLab, largement utilisé par les développeurs de logiciels pour le travail de codage, ajoutera une fonction "ModelOps" à sa plateforme principale "DevSecOps" avec de nouvelles capacités, y compris des suggestions d'écriture de code. Le produit devrait être lancé cette année au prix de 9 dollars par mois, a indiqué GitLab lundi en fin de journée.

Les analystes de Bank of America dirigés par Koji Ikeda ont déclaré dans une note à l'intention des investisseurs que "le produit ... a le potentiel d'être un moteur de croissance sain pour l'exercice 25".

L'action de GitLab a grimpé de 35,4 %, soit la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis l'entrée en bourse de la société en 2021. Elle était en hausse de 31,8 % à 46,66 dollars en milieu d'après-midi.

GitLab a déclaré lundi que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait bondi de 45% à 126,9 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de Refinitiv et les prévisions antérieures de la société. Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de prix pour les actions de GitLab suite à ces nouvelles.

Dix-huit analystes en moyenne ont recommandé d'acheter les actions de GitLab et ont fixé un objectif de prix médian de 53,50 $, selon Refinitiv. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; édition de Lance Tupper et Richard Chang)