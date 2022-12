Givaudan SA : Bon timing en données hebdomadaires 29/12/2022 | 08:18 achat En cours

Cours d'entrée : 2836CHF | Objectif : 3300CHF | Stop : 2650CHF | Potentiel : 16.36% Givaudan SA évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 2822 CHF conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3300 CHF. Synthèse La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.



La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 31.75 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.



Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.26 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.



La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.



Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Données financières CHF USD EUR CA 2022 7 163 M 7 747 M 7 248 M Résultat net 2022 829 M 896 M 839 M Dette nette 2022 4 387 M 4 744 M 4 439 M PER 2022 31,8x Rendement 2022 2,40% Capitalisation 26 140 M 28 269 M 26 451 M VE / CA 2022 4,26x VE / CA 2023 4,09x Nbr Employés 16 815 Flottant 82,9% Prochain événement sur GIVAUDAN SA 12/01/23 Baader Helvea Swiss Equities Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Clôture 2 833,00 CHF Objectif de cours Moyen 3 207,52 CHF Ecart / Objectif Moyen 13,2% Dirigeants et Administrateurs Gilles Andrier Global Head-Fine Fragrances Tom Hallam Controller Calvin Grieder Chairman Lilian Margareta Fossum Biner Independent Non-Executive Director Werner J. Bauer Vice Chairman