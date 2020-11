Givaudan SA : Une zone support en soutien 02/11/2020 | 08:48 achat En cours

Cours d'entrée : 3732CHF | Objectif : 3880CHF | Stop : 3650CHF | Potentiel : 3.97% La zone de support moyen terme des 3721 CHF devrait permettre au titre Givaudan SA de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3880 CHF. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La proximité du support moyen terme des 3721 CHF offre un bon timing pour l'achat du titre.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 3306 CHF.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GIVAUDAN SA 23.26% 37 636

Données financières CHF USD EUR CA 2020 6 431 M 7 011 M 6 020 M Résultat net 2020 790 M 861 M 739 M Dette nette 2020 3 883 M 4 233 M 3 635 M PER 2020 43,7x Rendement 2020 1,72% Capitalisation 34 480 M 37 636 M 32 276 M VE / CA 2020 5,96x VE / CA 2021 5,72x Nbr Employés 15 847 Flottant 86,0%