Givaudan SA : Opinion positive de Berenberg Bank

Données financières CHF USD EUR CA 2023 7 300 M 8 079 M 7 402 M Résultat net 2023 879 M 973 M 891 M Dette nette 2023 4 281 M 4 738 M 4 341 M PER 2023 32,4x Rendement 2023 2,29% Capitalisation 28 262 M 31 278 M 28 656 M VE / CA 2023 4,46x VE / CA 2024 4,21x Nbr Employés 16 676 Flottant 82,9% Graphique GIVAUDAN SA Tendances analyse technique GIVAUDAN SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Clôture 3 063,00 CHF Objectif de cours Moyen 3 092,35 CHF Ecart / Objectif Moyen 0,96% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Gilles Andrier Global Head-Fine Fragrances Tom Hallam Controller Calvin Grieder Chairman Lilian Margareta Fossum Biner Independent Non-Executive Director Werner J. Bauer Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GIVAUDAN SA 8.12% 31 278 ECOLAB INC. 13.45% 47 010 SIKA AG 6.72% 40 273 ALBEMARLE CORPORATION -6.99% 23 660 EMS-CHEMIE HOLDING AG 20.37% 19 504 SYMRISE AG 0.34% 15 561