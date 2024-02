Signature d’un accord définitif concernant l’acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence, Espagne) qui devrait être effective au 31 mai 2024 L’accord prévoit la cession des outils et équipes de production, Givaudan restant détenteur du savoir-faire et de ses portefeuilles produits et clients Accroissement significatif des capacités de production en extraction végétale de Groupe Berkem à destination des acteurs des compléments alimentaires et de la nutrition Report des objectifs de rentabilité 2025 de Groupe Berkem à horizon 2027, compte tenu des investissements prévus afin d’assurer la montée en puissance de l’outil industriel

Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Givaudan, leader mondial de la création d’arômes et de parfums (code ISIN : CH0010645932 – mnémonique : GIVN), concernant l’acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence – Espagne).

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre Groupe les équipes du site de Valence (Espagne) et de bénéficier de leur savoir-faire éprouvé en extraction végétale, renforçant la proposition de valeur de notre pôle d’activités « Santé, Beauté et Nutrition ». Cette nouvelle acquisition structurante nous permet de poursuivre la dynamique d’internationalisation engagée l’année dernière avec notre implantation en Amérique du Nord. Le site dont nous nous portons acquéreur, sur lequel nous prévoyons d’engager des investissements conséquents, devrait nous permettre de renforcer notre outil industriel dédié à l’extraction végétale et d’augmenter significativement notre capacité de production pour répondre à la demande croissante des industriels en solutions durables. »

Alex Wild, Head Operations Taste & Wellbeing chez Givaudan, ajoute : « Nous sommes convaincus que l’accord conclu ce jour ouvre de nouvelles perspectives pour le site industriel de Valence (Espagne) et ses équipes. Nous sommes également ravis du partenariat long-terme avec le Groupe Berkem qui va nous permettre de poursuivre la production des ingrédients marins sur le site afin de continuer à servir nos clients pour les années à venir. Nos équipes vont à présent travailler main dans la main pour assurer une transition fluide garantissant la continuité de nos opérations et la qualité de nos services. »

Le site de Givaudan à Valence (Espagne) est spécialisé dans les activités d’extraction de produits végétaux et marins, destinés aux acteurs des marchés de l’alimentaire, de la nutrition (nutraceutique) et de la cosmétique.

Avec cette acquisition, Groupe Berkem accroît significativement ses capacités de production en extraction végétale à destination du pôle d’activités « Santé, Beauté et Nutrition ». A noter qu’il est prévu dans le cadre de la cession du site industriel de Givaudan à Valence (Espagne) à Groupe Berkem que l’activité de production des ingrédients marins menée pour le Groupe Givaudan, se poursuive sous la forme d’un partenariat long-terme. 47 collaborateurs composant les équipes du site de Valence (Espagne) viendront également renforcer les effectifs et le savoir-faire de Groupe Berkem dans le cadre de cette opération.

L’acquisition sera financée à 100% par la ligne de Crédit de Croissance Externe contractée par le Groupe Berkem le 26 juillet 2022, et sera conduite par Berkem Développement (filiale à 100% de Groupe Berkem). Le transfert de la propriété des actions devrait être réalisé le 31 mai 2024.

Compte tenu des investissements que Groupe Berkem prévoit de réaliser sur son nouveau site de production, notamment de capacité afin d’assurer la montée en puissance progressive du site, et des charges d’exploitation et de personnel additionnelles engendrées par cette opération de croissance externe, les objectifs de rentabilité annoncés par le Groupe et révisés le 13 octobre 20231 sont désormais caducs. Pour rappel, la Société visait une marge d’EBITDA de l'ordre de 25%, et dont l’atteinte était ambitionnée à l’horizon 2025. Groupe Berkem prévoit désormais d’atteindre cet objectif à l’horizon 2027.

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 52,4 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Le Groupe compte près de 200 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 4 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir), Tonneins (Lot-et-Garonne).

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM).

www.groupeberkem.com

À PROPOS DE GIVAUDAN

Givaudan est un leader mondial des parfums et de la beauté mais aussi du goût et du bien-être. Nous célébrons la beauté de l’expérience humaine avec des créations pour des vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Avec nos clients, nous proposons des expériences alimentaires, des parfums inspirés de l’artisanat et développons des solutions de beauté et de bien-être qui permettent aux personnes d’être belles et de se sentir bien. En 2023, Givaudan a employé 16 260 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de CHF 6,9 milliards et un flux de trésorerie disponible de 13,3 % du chiffre d’affaires. Forts de notre expérience de plus de 250 ans, nous sommes déterminés à générer une croissance à long terme guidée par notre raison d’être en contribuant à des vies plus heureuses et plus saines et en augmentant notre impact positif sur la nature. Telle est Givaudan. Humaine par nature. En savoir plus : www.givaudan.com

1Voir communiqué de presse Groupe Berkem en date du 13 octobre 2023.

