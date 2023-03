Firmenich et Givaudan dans le collimateur de la Comco

Genève (awp) - La Commission de la concurrence (Comco) soupçonne plusieurs producteurs de parfums d'entente sur les prix et a par conséquent ouvert une enquête. Deux de ces entreprises sont suisses, il s'agit des genevois Firmenich et Givaudan, auxquels s'ajoutent l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et l'allemand Symrise.

La Comco dispose d'indices selon lesquels les sociétés auraient violé le droit des cartels, selon un communiqué publié mercredi. Elles auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums.

Après consultation avec d'autres autorités de la concurrence dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, des perquisitions ont été menées sur différents sites, indique encore la Comco.

Givaudan sanctionné en Bourse

L'enquête de plusieurs autorités de la concurrence est un revers pour Givaudan, écrit Daniel Bürki, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Mais il est encore difficile à cette heure d'en évaluer les conséquences, notamment financières. L'enquête pourrait durer très longtemps, peut-être des années, estime l'analyste.

Chez Vontobel, Jean-Philippe Bertschy note que si les soupçons étaient avérés, les conséquences pour Givaudan en termes de réputation seraient substantielles, sans parler des possibles amendes (jusqu'à 10% du chiffre d'affaires dans l'Union européenne) et de la baisse du pouvoir de négociation. La banque entend abaisser sa note ESG dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Cette annonce n'a pas été du goût des investisseurs. A 13h50, le titre Givaudan chutait de 4,1% à 2725,00 francs suisses, quand l'indice SMI reculait de 0,41%.

Perquisitions confirmées

Interrogé par l'agence AWP, Firmenich indique avoir fait l'objet en date du 7 mars d'"inspections sans préavis" de la part de certaines autorités de la concurrence et de la Commission européenne dans des bureaux en France, en Suisse et au Royaume-Uni. La firme satignote assure collaborer pleinement avec les enquêteurs.

Cette enquête ne devrait avoir aucune incidence sur la fusion entre Firmenich et le néerlandais DSM, écrit un analyste de Bernstein. Celle-ci doit être finalisée au premier semestre 2023, selon l'entreprise.

Givaudan avait déjà confirmé mardi soir à AWP faire partie des sociétés sur lesquelles enquête la Comco. L'entreprise collabore pleinement avec les autorités, a indiqué un porte-parole.

rq/lk/jh/ck