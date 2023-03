Firmenich et Givaudan dans le collimateur de la Comco pour entente sur les prix

Genève (awp) - La Commission de la concurrence (Comco) soupçonne plusieurs producteurs de parfums d'entente sur les prix et a par conséquent ouvert une enquête. Deux de ces entreprises sont suisses, il s'agit des genevois Firmenich et Givaudan, auxquels s'ajoutent l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et l'allemand Symrise.

La Comco dispose d'indices selon lesquels les sociétés auraient violé le droit des cartels, selon un communiqué publié mercredi. Elles auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums.

Après consultation avec d'autres autorités de la concurrence dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, des perquisitions ont été menées sur différents sites, indique encore la Comco.

Interrogé par l'agence AWP, Firmenich indique avoir fait l'objet en date du 7 mars d'"inspections sans préavis" de la part de certaines autorités de la concurrence et de la Commission européenne dans des bureaux en France, en Suisse et au Royaume-Uni. La firme satignote assure collaborer pleinement avec les enquêteurs.

rq/lk/jh