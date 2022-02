Zurich (awp) - Credit Suisse a confirmé le rating de crédit "Low A" et la perspective "stable" pour Givaudan. Les analystes ont pris en compte les "solides" résultats en 2021 publiés la semaine passée. Dans leur étude de mardi soir, ils se demandent toutefois si il sera possible de maintenir des dividendes constamment en hausse et les vives activités d'acquisitions. Cela pèse sur la solide capacité à générer du cash.

rw/tv/rp/lk