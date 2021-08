Londres (awp) - L'agence de notation Moody's a confirmé ses estimations pour Givaudan, tout en relevant à "stable" de "négative" les perspectives. Le rating à long terme reste inchangé à "Baa1", a indiqué l'agence jeudi.

Cette amélioration reflète les bons résultats semestriels, comme la croissance des ventes et la marge plus rondelette. Moody's table sur la poursuite de la croissance pour l'année en cours et la suivante, ce qui devrait aussi agir positivement sur l'endettement.

cf/jb