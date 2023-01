Givaudan a soigné ses résultats en 2022

Zurich (awp) - Le spécialiste des arômes et des parfums Givaudan a enregistré des résultats en hausse pour l'exercice 2022. Le conseil d'administration proposera par ailleurs le paiement d'un dividende de 67 francs suisses, une amélioration d'un franc en comparaison annuelle.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est accru de 6,5% à 7,1 milliards de francs suisses. Sur une base comparable, la progression s'est inscrite à 5,3%, indique mercredi un communiqué. La division Parfums a progressé de 5,5% à 3,2 millions et Arômes de 5,2% à 3,8 millions de francs suisses.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) est resté quasi-stable à 1,48 milliard de francs suisses, mais la marge afférente s'est détériorée à 20,7%, contre 22,2% un an auparavant. En revanche le bénéfice net s'est étoffé de 4,2% à 856 millions.

Le contexte difficile en raison notamment de la hausse des coûts de production et de l'enrayement des chaînes d'approvisionnement ont pesé sur la rentabilité, explique le groupe verniolan. Il prévoit de continuer d'augmenter les prix de ses produits pour y pallier.

A l'exception du bénéfice net légèrement supérieur aux attentes, les résultats sont peu ou prou conformes au consensus AWP.

Satisfaite de sa solide performance, la direction a confirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance organique entre 4 et 5% par an et un flux de trésorerie disponible de 12%.

L'entreprise genevoise a également annoncé le départ de trois membres de son conseil d'administration, Werner Bauer, Lilian Biner et Michael Carlos. Roberto Guidetti sera candidat à l'élection lors de la prochaine assemblée générale prévue le 23 mars.

