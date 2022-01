Givaudan acquiert 48% du brésilien Nanovetores Group

Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a acquis une participation de 48% dans l'entreprise familiale brésilienne Nanovetores Group, spécialisée dans les technologies d'encapsulation. Le montant de l'opération, qui doit renforcer le segment Active Beauty, n'a pas été précisé.

Le groupe genevois a racheté la participation au fonds d'investissement brésilien Criatec Fund. Fondée en 2009, Nanovetores Group est basée à Florianópolis (sud-est) et compte 56 employés, selon un communiqué publié mercredi.

Ce rachat s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2025 de la société verniolane visant à étendre les capacités de l'activité Active Beauty.

"Nanovetores apportera une expertise complémentaire dans la vectorisation et l'encapsulation d'ingrédients actifs cosmétiques, ainsi qu'un savoir-faire précieux pour les développer le plus durablement possible", a indiqué le président de Givaudan Parfums et Beauté, Maurizio Volpi.

