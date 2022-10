Givaudan déçoit des attentes élevées sur neuf mois

Zurich (awp) - Givaudan a bouclé les neuf premiers mois de 2022 sur des ventes en nette hausse, et ce en dépit d'un contexte qualifié de difficile. La progression des recettes demeure néanmoins en deçà des attentes des analystes.

Au cours de la période sous revue, le spécialiste verniolan des arômes et des parfums a enregistré un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de francs suisses, 7,7% de mieux qu'un en plus tôt. Ajustée des effets de change, la croissance s'est inscrite à 6,1% en rythme annuel, précise l'entreprise mardi dans un communiqué.

La division Parfums et Beauté a vu ses recettes s'étoffer de 5,9% à 2,49 milliards de francs suisses, tirées par les activités de parfumerie fine, alors que le segment parfumerie fonctionnelle a légèrement progressé.

Givaudan Goût et Bien-être a réalisé un chiffre d'affaires de 2,97 milliards, en hausse de 9,3%, après une croissance "déjà élevée" de 7,2% sur les neuf premiers mois de 2021.

Au niveau géographique, la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient (EAME), a vu ses recettes bondir de 8,1% à plus de 2 milliards de francs suisses, l'Asie-Pacifique de 5,2% à 1,34 milliard, malgré l'impact des mesures sanitaires toujours en vigueur en Chine, et l'Amérique latine de 16,6% à 640 millions.

Amérique du Nord sur le déclin

Dans la région Amérique du Nord, deuxième contributrice aux revenus du groupe, la performance a été plus mitigée. Si le chiffre d'affaires publié s'est enrobé de 6,0% à 1,48 milliard de francs suisses, il s'est contracté de 2,9% sur une base comparable, c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition.

D'entente avec ses clients, Givaudan a relevé ses prix de manière à compenser pleinement les augmentations des coûts des matières premières subies depuis le début de l'année.

Sur le seul troisième trimestre, les ventes ont progressé de 6,7% à 1,69 milliard de francs suisses.

A l'exception du chiffre d'affaires généré par les parfums, qui a légèrement dépassé les attentes, la copie rendue par l'industriel genevois s'inscrit dans le bas des projections des analystes sondés par AWP, la croissance organique au troisième trimestre s'avérant même inférieure aux pronostics les plus conservateurs.

Feuille de route reconduite

Dans la foulée, la direction de Givaudan a confirmé ses objectifs stratégiques, à savoir, une croissance annuelle organique des recettes de 4-5% à l'horizon 2025 et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12% du chiffre d'affaires.

Nonobstant une certaine déception à la lecture des chiffres présentés, les analystes demeurent dans l'ensemble convaincus du potentiel boursier de l'entreprise.

La décélération observée au troisième trimestre était attendue, souligne Vontobel. La banque de gestion zurichoise met en outre en exergue la compensation du renchérissement des intrants par les hausses de prix convenues avec les clients.

Givaudan demeure fidèle à son habitude de ne livrer aucune prévision à brève échéance, mais reconduit son ambition de croissance organique à moyen terme, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB), saluant au passage les précieuses qualités défensives en cas de récession l'an prochain.

Les détenteurs de capitaux se montraient moins compréhensifs, faisant plonger l'action Givaudan (-6,5% à 2832 francs suisses) en ultime position d'un SMI en retrait de 0,63%.

buc/jh