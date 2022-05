Givaudan en nette baisse après la fusion de Firmenich avec DSM

Zurich (awp) - Le titre Givaudan reculait nettement mardi matin à la Bourse suisse, après l'annonce de la fusion entre son concurrent genevois Firmenich et le néerlandais DSM.

A 9h54, le titre Givaudan reculait de 3,0% à 3547,00 francs suisses, alors que l'indice SMI cédait seulement 0,50%. A la Bourse d'Amsterdam, le titre DSM s'envolait par contre de 8,4% à 157,80 euros.

Firmenich et DSM vont fusionner pour former l'an prochain le groupe DSM-Firmenich, dont le chiffre d'affaires cumulé avoisine les 11,4 milliards d'euros, à l'aune des chiffres de 2021. La nouvelle entité regroupera les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition.

L'opération est hautement complémentaire: c'est une opération gagnant-gagnant, indique Jean-Philippe Bertschy, analyste de Vontobel. La co-directrice générale Geraldine Matchett jouit d'une excellente réputation sur le marché suisse, ancienne directrice financière de SGS, ajoute-t-il. La consolidation du secteur se poursuit et celui-ci est attractif.

Le modèle de Firmenich était solide mais quelque peu "démodé", indique-t-on chez Mirabaud Banque. La fusion des deux groupes sera "légèrement positive" pour Givaudan. L'entité combinée, avec son large portefeuille de produits, ne devrait pas avoir un quelconque avantage sur Givaudan ou Symrise, note l'analyste.

Avec la nouvelle entité apparaît un acteur puissant qui concurrencera Givaudan dans de nombreux domaines, écrit pour sa part Daniel Bürki de la Banque cantonale de Zurich. Mais la fusion s'avérera compliquée sur le plan de l'intégration et demandera beaucoup d'attention. Pour Givaudan, cela peut-être l'occasion de gagner des parts de marchés ces prochaines années, indique l'analyste. Au final, il estime que l'effet est neutre pour Givaudan.

rq/al