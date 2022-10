Givaudan en passe de compenser la hausse des coûts des intrants grâce à l'augmentation des ventes

"Avec des coûts d'intrants plus élevés en 2022, la société est entièrement sur la bonne voie pour mettre en œuvre des augmentations de prix en collaboration avec ses clients afin de compenser entièrement les augmentations des coûts d'intrants", a déclaré la société qui fabrique des parfums pour les parfums et des arômes pour les aliments et les boissons dans un communiqué.

Les ventes ont augmenté de 6,1 % à périmètre constant et de 7,7 % en francs suisses, pour atteindre 5,458 milliards de francs suisses (5,45 milliards de dollars) au cours de la période de neuf mois, a indiqué la société basée à Genève.

Les ventes de l'unité de parfumerie et de beauté de Givaudan ont augmenté de 5,8% à 2,489 milliards de francs, aidées par des ventes de parfumerie fine en hausse de près de 15%, a indiqué Givaudan.

Les ventes de son unité de goût et de bien-être ont augmenté de 6,4% à 2,969 milliards de francs, malgré un coup dur dû aux mesures COVID-19 en Chine, a indiqué la société.

L'industrie des parfums et des arômes aura un nouveau champion lorsque le néerlandais DSM achèvera sa fusion avec le suisse Firmenich, mais les experts du marché considèrent toujours Givaudan comme le numéro un de la parfumerie fine et de la parfumerie grand public et comme co-leader des arômes avec IFF.

Givaudan a confirmé son objectif à moyen terme d'une croissance organique moyenne des ventes de 4-5% par an sur une base comparable.