Givaudan: ouverture en baisse après l'annonce de la Comco

Genève (awp) - Le cours de l'action Givaudan a ouvert en baisse mercredi à la Bourse suisse. La Commission de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre quatre acteurs de la parfumerie, dont le groupe verniolan, soupçonnés d'entente sur les prix.

Les sociétés dans le collimateur de la Comco sont les genevois Firmenich et Givaudan, auxquels s'ajoutent l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et l'allemand Symrise. Le gendarme de la concurrence dispose d'indices selon lesquels les sociétés auraient violé le droit des cartels, selon un communiqué.

A 9h18, le titre Givaudan reculait de 2,7% à 2725,00 francs suisses et se classait avant-dernier de l'indice SMI. Celui-ci cédait 0,46%.

L'enquête de plusieurs autorités de la concurrence est un revers pour Givaudan, écrit Daniel Bürki, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Mais il est encore difficile à cette heure d'en évaluer les conséquences, notamment financières. L'enquête pourrait durer très longtemps, peut-être des années, estime l'analyste.

Chez Vontobel, Jean-Philippe Bertschy note que si les soupçons étaient avérés, les conséquences pour Givaudan en termes de réputation seraient substantielles, sans parler des possibles amendes (jusqu'à 10% du chiffre d'affaires dans l'Union européenne) et de la baisse du pouvoir de négociation. La banque entend abaisser sa note ESG dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Si elles sont reconnues coupables, les entreprises concernées pourraient se voir infliger des amendes d'un montant en millions à trois chiffres, commente Mirabaud. Dans le passé, plusieurs entreprises chimiques ont déjà fait l'objet d'enquêtes, notamment IFF en 2005.

rq/ck/ib