Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a vu son chiffre d'affaires progresser au cours du premier trimestre. Porté par une hausse de la demande, le groupe genevois enregistre une croissance dans tous ses secteurs et régions en dépit de la force du franc. Confiante jusqu'en 2030, la direction confirme ses objectifs.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires a progressé de 2,8% à 1,8 milliard de francs suisses par rapport à la même période un an plus tôt, indique un communiqué. La croissance organique, effets de change exclus, est affichée à 12,6%.

Le groupe souligne sa forte dynamique commerciale et le maintien de ses opérations en dépit d'une "demande en volume accrue de la part des clients et certains défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement".

Par divisions, les ventes de Parfums et beauté ont avancé de 16,3% sur une base comparable et de 7,5% en francs suisses, à 900 millions. Côté Goût et bien-être, les recettes ont opéré une croissance organique de 9,3% à 922 millions, mais ont reculé de 1,5% en raison d'un effet de change négatif.

Par région, la plus forte progression revient à l'Amérique latine avec 5,8% de plus, l'Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) a avancé de 4,9% et l'Amérique du Nord de 1,2%. Seule l'Asie-Pacifique a reculé de 0,7%.

Ces chiffres répondent favorablement aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard et une croissance organique de 7,1%.

L'analyste Andreas von Arx, de chez Baader Helvea, n'est pas surpris des bons résultats de Givaudan qui bénéficie "d'une tendance positive pas encore visible chez tous ses pairs".

Son confrère de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Daniel Bürki, souligne "la reprise encourageante" en Amérique du Nord et dans le segment des arômes après une faiblesse qui aura duré plus d'un an, ainsi que "le fort dynamisme des marchés de croissance en partie dû à l'inflation".

A moyen terme, Givaudan vise une croissance organique des ventes de 4 à 5% à périmètre constant et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%. Et à horizon 2030, la direction ambitionne de doubler ses activités. Au sein de Vontobel, l'analyste Arben Hasanaj considère l'entreprise "sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs", le redressement continu des volumes étant "le principal moteur à venir".

A la Bourse suisse, le titre Givaudan a terminé la séance sur un repli de 0,65% à 4005 francs suisses, alors que l'indice phare SMI a clôturé en baisse de 0,26%

