Givaudan : résultat net de 856 millions de CHF en 2022 (5,3%)

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 7,1 milliards de francs suisses, en hausse de 5,3% à données comparables (LFL) et de 6,5% en francs suisses par rapport à 2021.



' La bonne croissance a été réalisée dans tous les segments de produits et toutes les zones géographiques ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de l'activité Fragrance & Beauty s'est élevé à 3,2 milliards de francs suisses, en croissance de 5,5% LFL et de 5,3% en francs suisses. Le chiffre d'affaires de Taste & Wellbeing s'est élevé à 3,8 milliards de francs suisses, en hausse de 5,2% sur la base LFL et de 7,5% en francs suisses.



La marge brute est passée de 2'855 millions de francs suisses en 2021 à 2'762 millions de francs suisses en 2022. La marge brute a diminué pour s'établir à 38,8 % en 2022, comparativement à 42,7 % en 2021. L'EBITDA a diminué de 0,4% à 1'476 millions de francs suisses en 2022 contre 1'482 millions de francs suisses en 2021.



Le résultat net s'est élevé à 856 millions de francs suisses en 2022 contre 821 millions de francs suisses en 2021, soit une augmentation de 4,2%, soit une marge bénéficiaire nette de 12,0% contre 12,3% en 2021.



Au niveau des perspectives, la Société vise une croissance organique des ventes de 4 à 5% à données comparables en 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.