Givaudan s'empare de 25% de l'italien b.kolormakeup & skincare

Genève (awp) - Givaudan renforce ses activités dans le domaine des produits de maquillage et de soins de la peau. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums a acquis, pour un montant non dévoilé, une participation de 25% dans la société italienne b.kolormakeup & skincare, établie près de Milan.

Fondée en 2000, la société transalpine est spécialisée dans le développement et la production de bout en bout de produits de maquillage et de soins de la peau pour des clients des secteurs des biens de consommation emballés et du luxe, précise jeudi Givaudan. Employant 250 salariés, B.kolormakeup & skincare est établie à Treviglio à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres à l'est de Milan.

B.kolormakeup & skincare contrôle toutes les phases du processus de création pour les produits de maquillage et de soins de la peau, depuis la génération d'idées et leur transposition en formules cosmétiques, jusqu'à la conception d'appareils innovants et la fabrication du produit final. L'entreprise conçoit chaque année près de 250 nouveaux produits.

Givaudan entend financer l'acquisition de la participation de 25% dans la firme italienne par des ressources déjà existantes. L'accord signé avec les propriétaires de b.kolormakeup & skincare offre à Givaudan la possibilité de prendre le contrôle majoritaire de la société dans un délai de trois ans.

L'Italien dispose de deux usines modernes situées à Treviglio. L'entreprise possède un vaste portefeuille de clients, parmi lesquels Indies et L&R, ainsi que des sociétés internationales. Elle réalise 75% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Italie.

