La croissance au rendez-vous pour Givaudan au premier semestre

Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a profité au cours des six premiers mois de l'année d'une évolution des ventes favorables sur l'ensemble de ses marchés et ses activités. Le groupe verniolan a nettement amélioré sa rentabilité opérationnelle, son bénéfice net et confirme ses objectifs à moyen terme.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 3,37 milliards de francs suisses, ce qui représente une progression de 4,7% sur un an, indique jeudi Givaudan. La croissance organique s'est établie à 7,9%.

Les ventes de la division Parfums s'est étoffée de 7,4% à 1,56 milliard de francs suisses, tandis que l'activité Arômes a généré un chiffre d'affaires de 1,81 milliard, en progression de 3,0%.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 10,2% à 809 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 24,2%, précise le communiqué. Le bénéfice net, de 481 millions de francs suisses, présente une augmentation de 16,5%.

Les chiffres dévoilés par le groupe genevois sont conformes aux attentes pour le chiffre d'affaires et la croissance organique. Les indicateurs de rentabilité d'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions du consensus AWP. La marge Ebitda dépasse toutes les attentes.

Le flux de trésorerie opérationnelle a atteint 415 millions de francs suisses au premier semestre, à comparer aux 389 millions de la même période de 2020.

La direction confirme les objectifs à moyen terme, soit à l'horizon 2025. La cible de croissance organique est fixée entre 4% et 5% par année. Le rendement du flux de liquidités disponible devrait dépasser les 12%.

