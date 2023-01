Le fabricant d'arômes Givaudan dépasse les prévisions de bénéfices au cours d'une année difficile.

Le groupe, qui a jusqu'à présent réussi à répercuter sur ses clients les fortes hausses du coût des intrants, a toutefois constaté un ralentissement des ventes au cours du dernier semestre 2022, notamment dans son activité arômes en Amérique du Nord.

Son bénéfice annuel a augmenté de 4,2% à 856 millions de francs suisses (927,5 millions de dollars), par rapport à la prévision moyenne des analystes de 806 millions de francs dans un sondage compilé par la société, ce qui a conduit le groupe genevois à proposer un dividende de 67 francs par action, soit 1,5% de plus que l'année dernière.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,3 % à périmètre constant pour atteindre 7,1 milliards de francs suisses en 2022, tout en affichant une croissance organique de seulement 2,9 % au dernier trimestre.

Sa marge de bénéfice de base comparable (EBITDA) s'est établie à 20,9 %, contre 22,5 % en 2021.

Son rival allemand Symrise a annoncé lundi une marge EBITDA inférieure aux prévisions pour 2022 en raison d'une dépréciation.

Givaudan et Symrise sont les dauphins d'IFF Inc dans le classement des parts de marché des parfums, arômes et ingrédients pour l'alimentation et les cosmétiques. Le secteur, qui s'est étendu aux ingrédients fonctionnels pour l'alimentation et la santé, propose généralement une forte croissance, tirée par les consommateurs des marchés émergents, avec peu de fluctuations cycliques.

Givaudan a déclaré avoir réalisé une bonne croissance dans tous les domaines au cours de l'année, avec une croissance organique de 9,9 % sur les marchés émergents.

Elle a confirmé son objectif à moyen terme d'une croissance organique moyenne des ventes de 4-5% par an sur une base comparable.

(1 $ = 0,9229 francs suisses)