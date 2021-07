Genève (awp) - Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan dévoile jeudi 22 juillet sa performance semestrielle. En tout, 12 analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP:

S1 2021E (en mio CHF) consensus AWP S1 2020A recettes 3387 3221 - parfums 1567 1456 - arômes 1822 1765 croissance org. (%) 7,9 4,0 Ebitda 788 734 - marge (%) 23,3 22,8 bénéfice net 453 413

FOCUS: les analystes tablent sur une croissance semestrielle solide, après une progression organique des recettes de 8% au premier trimestre. Ces perspectives optimistes sont cependant à nuancer, un ralentissement étant attendu au 2e partiel.

La parfumerie fine devrait profiter d'un net rebond, les six premiers mois de 2020 ayant été très difficiles pour cette activité après l'éclatement de la pandémie de coronavirus. L'unité Foodservice et la restauration à l'emporter avait aussi souffert, contrairement aux articles d'usage quotidien et les produits de santé.

La croissance prévue devrait se répercuter favorablement sur le résultat opérationnel brut (Ebitda), tout comme les synergies dégagées grâce aux acquisitions. La hausse des prix des matières premières, de 1%, s'est révélée modérée aux yeux des analystes.

OBJECTIFS: Givaudan a fixé il y a près d'un an ses objectifs à moyen terme, soit à l'horizon 2025. La cible de croissance organique est fixée entre 4% et 5% par année, supérieure au marché. Le rendement du flux de liquidités disponible devrait dépasser les 12%.

POUR MÉMOIRE: début juillet, le groupe verniolan a pris une participation de 25% dans l'italien B.kolormakeup & Skincare, spécialisé dans la cosmétique et les soins de la peau. En Chine, Givaudan a noué un partenariat avec le géant du commerce en ligne Alibaba pour créer le "T-Lab Source Innovation Laboratory". Annoncée en février, l'acquisition du français Myrissi a été finalisée en avril.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre Givaudan a crû d'un cinquième, atteignant récemment un pic historique de 4470 francs suisses. En mars, l'action valait 1000 francs suisses de moins.

site web: www.givaudan.com

