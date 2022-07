Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan publie jeudi 21 juillet ses résultats au premier semestre 2022. Onze analystes ont contribué au consensus d'AWP:

S1 2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2021A estimations chiffre d'affaires 3590 3564 - 3654 3373 10 - parfums 1624 1609 - 1645 1564 9 - arômes 1977 1940 - 2011 1809 9 croissance organique (%) 5,5 5,0 - 6,7 7,9 8 Ebitda 795 732 - 823 809 9 - marge (en %) 22,2 20,3 - 23,0 24,0 10 bénéfice net 472 423 - 501 481 7

FOCUS: le leader mondial du secteur devrait avoir affiché une solide croissance sur les six premiers mois de 2022. La croissance organique attendue par les analystes se situerait dans le haut de la fourchette de 4% à 5% visée à moyen-terme par le groupe genevois.

Si la croissance organique doit certes décélérer par rapport au 1er semestre 2021, l'entreprise devrait avoir accéléré au 2e trimestre comparé au 1er partiel (+4,6%). Givaudan devrait essentiellement avoir bénéficié de hausse des prix, effectuées pour tenir compte du renchérissement des matières premières.

Mais l'effet des hausses de prix prend en général 12 à 18 à se concrétiser, raison pour laquelle les analystes tablent sur une rentabilité quelque peu sous pression.

OBJECTIFS: la société basée à Vernier ne fournit pas d'objectifs annuels, se contentant d'articuler des chiffres à moyen terme. Givaudan vise une croissance organique de 4% à 5% et un rendement du flux de trésorerie supérieur à 12%.

La direction table par ailleurs sur une hausse cette année de 9% du prix des matières premières.

POUR MÉMOIRE: fin mai, le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et le spécialiste néerlandais de la nutrition DSM ont annoncé leur fusion pour former l'an prochain le groupe DSM-Firmenich, créant ainsi un concurrent sérieux pour Givaudan.

Selon les calculs des spécialistes de Vontobel, DSM-Firmenich réalise 3,3 milliards d'euros dans l'activité parfumerie, soit à peu près autant que Givaudan. Ce dernier est cependant plus important dans les arômes avec des ventes de 3,9 milliards de francs suisses, à comparer aux 2,7 milliards d'euros de DSM-Firmenich.

COURS DE L'ACTION: le titre Givaudan a perdu 30% depuis le début de l'année, nettement plus que l'indice SMI (-15%). Mais en 2021, la nominative avait bondi de 26%.

jl/ab/jg/al/ib