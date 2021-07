Sur fond de reprise, Givaudan a déroulé au 1er semestre

Genève (awp) - Résilient au plus fort de la crise en 2020, Givaudan a démontré sa force de frappe au premier semestre de cette année. Le numéro un mondial des arômes et parfums a enregistré une solide croissance des recettes, conforme aux attentes, et décoiffé les prévisions en améliorant nettement sa rentabilité. La parfumerie fine a dépassé ses niveaux d'avant-crise, après des mois difficiles.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 3,37 milliards de francs suisses, ce qui représente une progression de 4,7% sur un an, indique jeudi Givaudan. La croissance organique s'est établie à 7,9%.

Le groupe a été confronté à des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. "Tout cela est derrière nous. (...) La demande étant tellement forte, avec 8% de croissance pour nous, cela met sous tension toutes les chaînes d'approvisionnement. Mais il n'y a pas de problème majeur", a expliqué à AWP le directeur général Gilles Andrier.

Les ventes de la division Parfums se sont étoffées de 7,4% à 1,56 milliard de francs suisses ou de 10,1% en termes organiques. Le segment Parfumerie fine, qui avait passablement souffert de la crise sanitaire, a dépassé ses niveaux d'avant-crise, grâce à un bond de près de 35%. "A travers la crise, nous avons continué à croître", note le patron de Givaudan.

L'activité Arômes a généré un chiffre d'affaires de 1,81 milliard de francs suisses, en progression de 2,5% et en croissance organique de 6,1%. La restauration rapide, elle, a encore souffert des restrictions destinées à juguler la propagation du coronavirus. Cette activité a néanmoins rebondi, affichant une croissance de 8,3% durant la période sous revue. Un retour aux valeurs d'avant-crise est attendu pour la fin de l'année.

Pas de signaux négatifs

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 10,2% à 809 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 24,0%, améliorée de 1,2 point, précise le communiqué. Le bénéfice net, de 481 millions de francs suisses, présente une augmentation de 16,5%.

Les chiffres dévoilés par le groupe genevois sont conformes aux attentes pour le chiffre d'affaires et la croissance organique. Les indicateurs de rentabilité d'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions du consensus AWP.

Le flux de trésorerie opérationnelle a atteint 415 millions de francs suisses, à comparer aux 389 millions de la même période de 2020.

Sans s'aventurer sur la voie des prévisions annuelles - Givaudan n'en fournit pas - Gilles Andrier reste optimiste pour la suite de l'exercice. "Il n'y a pas de signes négatifs à l'heure actuelle, au mois de juillet."

La direction confirme par ailleurs les objectifs à moyen terme, soit à l'horizon 2025. La cible de croissance organique est fixée entre 4% et 5% par année. Le rendement du flux de liquidités disponible devrait dépasser les 12%.

La communauté des analystes salue la robustesse du groupe genevois. Pour Vontobel, Givaudan continuera à profiter des tendances de fond qui lui ont permis d'être résilient tout au long de la crise.

Les investisseurs, eux, préféraient prendre leurs bénéfices, le cours de l'action ayant atteint récemment un pic historique à 4504 francs suisses. A 11h05, le titre cédait 2,5% à 4359 francs suisses, dans un SMI en recul de 0,21%.

fr/ol