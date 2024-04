Giyani Metals Corp. est une société de développement de métaux pour batteries. La société est un producteur à faible émission de carbone de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté (HPMSM), un matériau précurseur utilisé par les fabricants de batteries lithium-ion pour le marché des véhicules électriques (VE). Elle se concentre sur le développement de ses actifs en manganèse dans le bassin de Kanye, dans le sud-est du Botswana, en Afrique (les perspectives du bassin de Kanye), par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % au Botswana, Menzi Battery Metals (Pty) Ltd. Les gisements du bassin de Kanye sont constitués d'environ huit licences de prospection et comprennent la mine et le projet Kgwakgwe Hill (projet K.Hill), le gisement de manganèse Otse (Otse) et le gisement de manganèse Lobatse (Lobatse), qui ont été exploités par le passé. Elle opère à travers trois segments : Botswana Battery Metals Project pour l'exploration, l'évaluation et le développement de ses actifs en manganèse situés au Botswana et de ses actifs en construction en Afrique du Sud ; South Africa Mining pour les activités liées aux projets en Afrique du Sud ; et Corporate.

