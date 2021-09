GK Software : ouvre un bureau en France et présente des solutions innovantes à la Paris Retail Week 15/09/2021 | 16:02 Envoyer par e-mail :

GK Software a ouvert un bureau français à Paris. Le fournisseur de logiciels de solutions magasins et omnicanales, spécialisé dans la distribution, est déjà représenté en France avec un nombre à cinq chiffres d'installations dans des milliers de magasins et se réjouit de l'intérêt croissant pour ses solutions sur cet important marché européen. Lors de la Paris Retail Week, qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles, GK Software présentera des innovations majeures pour le secteur du retail : par exemple, la dernière version de sa plateforme logicielle unifiée CLOUD4RETAIL couvre les besoins de tous les formats de vente, qu'il s'agisse de distribution alimentaire, de magasins de proximité, de stations-service, d'hôtellerie ou de mode. Les distributeurs peuvent donc exploiter des formats de vente très différents avec une seule solution cohérente. Ainsi, la plateforme flexible et ouverte garantit une expérience de vente moderne sans limites, des hypermarchés aux stations-service en passant par la restauration. L'utilisation de la plateforme tout-en-un de GK Software élimine la nécessité d'exploiter plusieurs solutions pour les différents formats de vente, ce qui permet une innovation plus rapide. En tant que solution de commerce, CLOUD4RETAIL offre une plateforme unifiée qui peut s'adapter rapidement aux changements dans tous les segments de la vente. Lors de la présentation au salon de Paris, l'accent a été mis sur le fait que l'ensemble du portefeuille de GK Software est également disponible en tant que solution cloud native et est proposé en tant que logiciel en tant que service. Les installations et les mises à jour à distance des systèmes sont commandées par les clients dans le contexte du cloud et exécutées par GK Software. En tant que véritable solution cloud d'entreprise, CLOUD4RETEAIL offre de nombreux avantages aux commerçants : les adaptations individuelles et les développements ultérieurs sont tout aussi possibles que ceux auxquels les clients de la grande distribution sont habitués avec les solutions classiques on-premise proposées par GK Software. Cela signifie que les retailers peuvent également mapper leurs fonctionnalités spécifiques à tout moment lors de l'utilisation du cloud et ainsi atteindre un avantage concurrentiel. En outre, GK Software présentera à Paris son nouveau portail pour développeurs Omnibasket.com. Ce portail permet aux développeurs des distributeurs et des start-ups d'intégrer très rapidement et facilement des innovations telles que l'enregistrement des marchandises sans surveillance dans le magasin ou des systèmes de kiosques innovants dans la plateforme CLOUD4RETAIL de GK Software, qui est utilisée par les principaux distributeurs du monde entier.

Données financières EUR USD CA 2021 136 M 161 M - Résultat net 2021 14,6 M 17,2 M - Dette nette 2021 2,55 M 3,01 M - PER 2021 27,1x Rendement 2021 - Capitalisation 382 M 452 M - VE / CA 2021 2,83x VE / CA 2022 2,38x Nbr Employés 1 094 Flottant 46,5% Graphique GK SOFTWARE SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GK SOFTWARE SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 170,00 € Objectif de cours Moyen 196,00 € Ecart / Objectif Moyen 15,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rainer Gläß Chief Executive Officer André Hergert Chief Financial Officer Philip Reimann Chairman-Supervisory Board Thomas Bleier Deputy Chairman-Supervisory Board Herbert Zinn Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GK SOFTWARE SE 70.00% 452 ORACLE CORPORATION 37.41% 236 551 SAP SE 14.62% 171 420 INTUIT INC. 46.75% 155 190 SERVICENOW, INC. 17.26% 127 880 DOCUSIGN, INC. 20.55% 52 717