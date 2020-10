GL Events : Mainfirst reste à 'achat', réduit sa cible

15/10/2020 | 15:23

Mainfirst réaffirme sa recommandation 'achat' sur GL Events avec un objectif de cours réduit à 10 euros, au lendemain de l'annonce d'un CA du troisième trimestre en rebond séquentiel, mais encore en baisse d'environ 60% en comparaison annuelle.



'Les perspectives se sont encore dégradées depuis les résultats semestriels (16 septembre)', note l'analyste, soulignant que l'activité en septembre a été impactée par des annulations reflétant de nouvelles restrictions gouvernementales.



Mainfirst juge toutefois le profil de liquidité 'rassurant', et 'continue de croire dans les fondamentaux du groupe avec son positionnement fort dans un secteur offrant des perspectives de croissance structurelle'.



