GL Events : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de surperformance sur GL Events, avec un objectif de cours de 20 à 23 euros.



Le bureau d'analyse rapporte que GL Events a publié hier soir son CA annuel, qui ressort à 1 315 ME, soit une croissance de 77% vs 2021, alors que le groupe avait donné une guidance de croissance supérieure à 55%.



L'analyste revient sur 'Le T4 est vraiment très supérieur aux attentes,', ressorti à 510 ME quand il attendait 344 ME. Oddo évoque ainsi 'un record historique' et estime que ce niveau aurait pu être encore supérieur si la situation en Chine avait été normale.



'Le groupe formulera une guidance officielle lors des résultats 2023, mais il devrait tabler sur de la croissance et une réduction de sa dette brute', anticipe le bureau d'analyses.



