Chiffre d'affaires 2021 : 741,2 M. Net rebond de l'activité entre sept. et dec. 2021. Objectif de RNPG 2021 confirmé.

Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL events, déclare : « Après une longue période marquée par les interdictions d'ouverture de nos espaces événementiels et les restrictions de rassemblements en France et dans de nombreux pays, le 2nd semestre de l'exercice a connu un tournant, avec l'instauration, en France, du pass sanitaire et un assouplissement des contraintes pesant sur nos métiers. Les 3ème et 4ème trimestres de l'exercice ont atteint des niveaux d'activités proches de ceux réalisés en 2019, illustrant la résilience de nos métiers et l'importance pour le public, exposants et visiteurs, de se réunir et de se rencontrer en présentiel. Ces bonnes performances nous permettent de confirmer notre objectif de Résultat net Part du Groupe supérieur à 10 M€ pour l'exercice. Au terme de cette année, encore éprouvante, je tiens à renouveler mes remerciements aux collaborateurs du Groupe et à l'ensemble de nos parties prenantes. »

GL EVENTS LIVE réalise un chiffre d'affaires annuel de 430,4 M€ en progression de 39,2% (39,9% à pcc). Au 4ème trimestre, l'activité s'établit à 176,4 M€ (+ 92 M€ par rapport au 4ème trimestre 2020) portée par de nombreux événements, notamment à l'international. En Chine, GL events est intervenu pour plusieurs manifestations dont Zibo Pavilion government, Shenzhen International Electronic Cigarette Industry Expo (IECIE 2021) et The 15th Contracting Conference of the United Nations convention on Biological. Au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires a été porté par l'Arab Cup au Qatar et également par le dynamisme de Dubai avec le DP World Tour Championship Golf, l'International Fashion Week Show et l'Expo Universelle 2021. Le Groupe a également délivré des prestations pour la COP 26 à Glasgow en Ecosse. En Turquie, le Groupe a organisé de nombreux congrès médicaux sous formats phygitaux. Enfin en France, le Groupe a réalisé des prestations pour la FIAC au Grand Palais Ephémère, Equita et le BIG (Bpifrance Inno Génération). L'activité Structures s'est également très bien tenue générant un volume d'activité d'environ 152 M€ au cours de l'exercice 2021, en progression de 9% par rapport à l'année 2020.

GL EVENTS EXHIBITIONS enregistre un chiffre d'affaires annuel de 144,5 M€ (68 M€ en 2020). Sur le 4ème trimestre, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 39,5 M€, contre 8,5 M€ au 4ème trimestre 2020, bénéficiant de l'allègement des contraintes administratives sur le dernier quadrimestre 2021. GL events a tenu, sous protocole sanitaire strict, de nombreuses foires et salons en France dont Be Positive et Prod

Pack à Lyon, Sepem à Angers, Amenago à Lille, SVG à Brest et Hyvolution à Paris. En Chine, Fashion Source Automne a réuni environ 720 exposants et plus de 16 700 visiteurs, sur une surface brute de 80.000 m 2 . En Amérique du Sud, GL events a organisé Expomin à Santiago du Chili, la Biennale du Livre et le Mondial de la Bière à Rio de Janeiro au Brésil.

GL EVENTS VENUES dégage un chiffre d'affaires annuel 2021 de 166,3 M€, en croissance de 62,8% (65%

pcc 1 ) par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 87,4 M€ (19,1 M€ au

4 ème trimestre 2020), illustrant la volonté et la réactivité des clients du Groupe à vouloir se réunir et se rencontrer en présentiel dès que les restrictions s'allègent. Le pôle a accueilli de nombreux événements tels que Pollutec à Lyon, le Salon de l'Auto à Toulouse, la Foire d'art contemporain à Strasbourg et la convention européenne de Mc Kinsey au Palais Brongniart à Paris. En Italie, le Salon International du Livre s'est tenu au Lingotto. En Hongrie, Hungexpo a poursuivi sa dynamique en accueillant des évènements diversifiés dont Solutrans Sustainability Exhibition et l'European Dog Show 2021.

EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES

Depuis le début de la crise, GL events a déployé des mesures de prévention pour faire face à l'épidémie et assurer la sécurité du public et de ses collaborateurs lors de la tenue d'événements. Gage de son implication, le Groupe a obtenu, en novembre 2021, le renouvellement du label Safe & Clean délivré par l'APAVE, pour l'ensemble de ses établissements et activités en France et à l'international (hors Chine).

Tout au long de l'exercice, GL events a préservé sa trésorerie, en maintenant sa stricte vigilance sur la structure de ses coûts et en s'appuyant sur les dispositifs d'aides mis en œuvre par le gouvernement dont, récemment, l'Aide Fermeture (couverture de 70 % de l'EBE négatif). Le Groupe a déposé l'ensemble des dossiers et attend désormais l'encaissement de 25 M€ au titre de ce dispositif. Pour mémoire, la perte d'EBE durant les interdictions s'élève à environ 200 M€. Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d'une liquidité forte, à 620 M€ et assume l'ensemble de ses engagements (investissements opérationnels, service de la dette, prestataires…). Des discussions avec les partenaires bancaires pour allonger la maturité de la dette bilatérale bancaire (hors PGE) sont en cours.

Le Groupe a fait l'acquisition, au 31 décembre 2021, de 100 % du capital de la société Créatifs, acteur de référence dans le secteur de l'évènementiel. Cette société assure l'ensemble des prestations de création, réalisation et installation de stands particuliers, et de zones communes des salons, foires et expositions. Elle intervient également de manière très significative pour le salon de l'aéronautique du Bourget, en construisant et équipant l'ensemble des chalets des exposants. Ce rapprochement permettra au Groupe de renforcer son offre de services et d'actifs à disposition des organisateurs de salons. Il est également prévu des effets de synergies commerciales, logistiques et administratives qui seront tangibles une fois

