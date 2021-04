Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : 96,3 M, reprise forte des activités en Asie, entrée de Montefiore au capital de GL events Sports

Pour accélerer le développement des activités (sport et évènementiel) du site du Matmut Stadium, le Groupe a décidé d'ouvrir le capital de GL events Sports à Montefiore Investment, gestionnaire du fonds « Nov Tourisme - Relance Durable France ». Une augmentation de capital réservée de 10 M€ sera réalisée sur la base d'une valorisation pré- money des activités de GL events Sports (LOU SASP, Brasserie du LOU, GL events Equestrian) à 50 M€. Une opération complémentaire d'un montant similaire (10 M€) sera également réalisée par les actionnaires historiques de la société. Après Nexus Point en Chine, dont la 1ère tranche d'augmentation de capital (77 M€ - part Nexus) a été finalisée, cette nouvelle transaction valorise les actifs du Groupe et démontre les perspectives de reprise post-crise sanitaire.

Olivier GINON, Président de GL events commente : « Comme anticipé, l'activité de ce 1er trimestre est affectée par la crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures administratives en Europe et en Amérique du Sud. En Chine, à la suite de la finalisation des formalités administratives, la 1ère tranche d'augmentation de capital (77 M€ - part Nexus) marquant l'entrée de Nexus Point au capital de GL events China a été finalisée. Dans cette zone, la reprise se confirme et elle est soutenue. Les événements tenus récemment affichent des performances supérieures à l'année 2019 et laissent augurer de belles perspectives pour l'année 2021. En France, l'entrée de Montefiore Investment au capital de GL events Sports va nous permettre d'accélerer le développement du site du Matmut Stadium. Cette transaction démontre la valeur des actifs du Groupe et les perspectives de reprise post-crisesanitaire. Enfin, je remercie à nouveau l'ensemble des collaborateurs du Groupe qui, après un an d'effort, continuent à s'investir avec toujours autant d'enthousiasme et de professionnalisme. »

fin de l'année (CFIA, Geek days, Global Industrie, SIRHA,…) alors que le 1er trimestre 2020 intégrait plusieurs manifestations importantes en France tenues avant le confinement.

En février, GL events a tenu Première Vision Paris en format 100% digital permettant ainsi aux acteurs internationaux de la filière mode de maintenir le lien, d'interagir et de travailler ensemble. En Chine, les salons organisés au 1er trimestre ont rencontré un vif succès.

A Chongqing, CACLP, salon médical et ingénierie biomédicale, a réuni 1 188 exposants et plus de 38 000 visiteurs - deux fois plus qu'en 2019 - sur 70.000 m2. A Pékin, le Groupe a accueilli environ 51 000 visiteurs et 1 226 exposants sur 120.000 m2 pour BWFE, le salon leader en Chine pour les secteurs du papier peint et des revêtements muraux. Cette dynamique d'exposants et de visitorat en Chine est un signal positif pour la suite de l'exercice.

GL EVENTS VENUES réalise un chiffre d'affaires de 10,4 M€ en baisse de 81,8% (-81,0% à pcc1). compte tenu des fermetures administratives décidées par les différents gouvernements.

A Aïchi, le Groupe a bénéficié d'événements tels que The 31st Skills Grand Prix Japan, The 110th National Nusring Examination Japan et The International Logistic Exhibition 2021 Japan. Dans le cadre du développement de ses offres digitales et phygitales, le Groupe a également organisé the Climate Adaptation Summit dans le cadre du World Forum.

Afin de répondre aux besoins liés à cette crise sanitaire, le Groupe met à disposition certains de ses espaces événementiels. Ainsi, le Paris Event Center a accueilli un Centre hébergement DRIHL et le Parc d'Expo de Toulouse, un centre de vaccination Covid-19. A compter de mi-avril, trois vaccinodromes ont renforcé ce maillage territorial : la Grande Halle d'Auvergne de Clermont Ferrand, Eurexpo Lyon et le Scarabée de Roanne.

PERSPECTIVES

Au regard du 1er trimestre et dans la mesure où l'activité continue de dépendre du rythme et de l'ampleur de la vaccination, GL events confirme son scénario de reprise différenciée en fonction des zones géographiques : dès la fin du 2ème trimestre en Europe puis en Amérique du Sud (avec levée des contraintes en septembre). En Asie, l'activité devrait connaître une dynamique forte.

Dans ce cadre, quatre salons majeurs sont programmés en avril et en mai en Chine : Fashion Source Spring et Première Vision à Shenzhen, China International Door Industry Exhibition et China International Build & Deco Exhibition à Pékin.

Si la campagne de vaccination atteint l'ampleur annoncée alors le dernier quadrimestre de l'année marquera une reprise forte de nos activités. Le report de nombreux salons et foires au second semestre de cet exercice et le calendrier favorable en 2021 de grands événements tels que Roland-Garros, le Festival International du Film de Cannes, les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Exposition Universelle à Dubai et la préparation de la Coupe du Monde de Football au Qatar permettent au Groupe d'être confiant dans sa capacité de rebond post-crise sanitaire.

Les échanges avec l'Etat se poursuivent afin de définir un mécanisme de compensation pour les ETI au titre des fermetures administratives et des interdictions de rassemblement qui frappent notre secteur depuis bientôt 14 mois.

Par ailleurs, le Groupe maintient sa vigilance sur les coûts et s'attache à préserver sa liquidité et sa structure financière. Les économies attendues cette année devraient s'élever à 80 M€.

