Correctif : GL Events : les signaux sont au vert pour 2022

Une erreur s'est glissée dans notre dépêche. Il ne s'agissait pas du Résultat opérationnel courant mais de l'Ebitda. Le texte corrigé suit. GL Events a fait état de résultats annuels qualifiés de "record". Le groupe intégré des métiers de l'événement a publié un résultat net part du groupe de 57,1 millions d'euros, contre 15,2 millions un an auparavant. Son Ebitda s’établit à 168,6 millions d'euros en 2022 comparé à 120,3 millions d'euros en 2021, avec un taux de marge d'Ebitda de 12,8%.



S'agissant du chiffre d'affaires, celui-ci progresse de 77% par rapport à l'exercice précédent, à 1,315 milliard d'euros.



Ce nouveau record a été atteint grâce à un doublement de l'activité en Europe et un triplement aux Amériques qui ont plus que compensé le retrait de l'Asie, pénalisé en 2022 par les confinements encore en vigueur en Chine.



Sur la période, GL events génère un cash-flow opérationnel de 135 millions d'euros, en forte amélioration par rapport aux 68 millions de 2021.



La capacité d'autofinancement s'établit à 139 millions d'euros et la ressource en fonds de roulement progresse de 54 millions d'euros.



Côté perspectives, GL Events entend poursuivre en 2023 son historique de croissance à long terme, en s'appuyant notamment sur la poursuite du rebond des salons en Europe et la reprise progressive de ses activités en Chine.



La société table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 5% et une amélioration de son taux de marge.



Le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende annuel de 35 centimes d'euro par action. Le dividende sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 27 avril 2023 à Lyon.