GL EVENTS : l'activité repart doucement au troisième trimestre

GL Events a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 100,5 millions d'euros, en repli de 60,4% sur an (-58,6% à pcc). Le trimestre a été marqué comme attendu par le début de la reprise, toutefois toujours freinée par les interdictions de rassemblements et fermetures de sites sur la plupart des zones où le groupe est présent. Sur 9 mois, l'activité reste en repli de 56,8% à 367,3 millions d'euros. GL Events dispose d’une liquidité de 250 millions d'euros, auxquels s’ajoutent une ligne de RCF non tirée de 100 millions.L'activité GL Events Live a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros au troisième trimestre, en rebond de 53% par rapport au second (43,9 millions d'euros) grâce aux activités industrielles développées par ce pôle. En France, le groupe a notamment réalisé des prestations dans le cadre des festivités du 14 juillet, de Roland Garros et de l'arrivée du Tour de France.GL Events Exhibitions a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 14,5 millions d'euros, après 2,2 millions au second, grâce à la tenue d'un certain nombre de salons tels qu'Expobiogaz, M.A.D.E., Made in France Première Vision et Omnivore à Paris, SEPEM Industries Avignon, ou le Sirha Green à Lyon.Enfin, GL Events Venues a enregistré un chiffre d'affaires de 18,6 millions d'euros (7,4 M€ au 2ème trimestre), aidé par la réouverture progressive des sites du Groupe et l'organisation, notamment, des foires de Caen, Metz, Amiens et Strasbourg.GL events a également ajusté son objectif de chiffre d'affaires 2020 à environ 500 millions d'euros, contre 600 millions d'euros annoncés précédemment. Sur la base de ce niveau d'activité et grâce aux actions menées en profondeur sur la structure de coûts, le résultat net part du Groupe devrait ressortir à -65 millions d'euros à fin 2020, contre environ -50 millions annoncés précédemment.