14/10/2020 | 18:21

Le chiffre d'affaires sur 9 mois ressort à 367,3 ME au 30 septembre 2020, fortement impacté par la crise sanitaire (-56,8% par rapport à fin septembre 2019 et -55,7% à pcc).



Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 s'établit à 100,5 ME en baisse de 60,4% par rapport au 3ème trimestre 2019 (-58,6% à pcc).



' GL events ajuste son objectif de chiffre d'affaires 2020 à environ 500 ME (600 ME annoncés précédemment). Sur la base de ce niveau d'activité et grâce aux actions menées en profondeur sur la structure de coûts, le résultat net part du Groupe devrait ressortir à -65 ME à fin 2020 (de l'ordre de -50 ME annoncés précédemment) ' indique le groupe.



' Le plan d'économies de coûts devrait se chiffrer à environ 170 ME à fin d'exercice (130 ME annoncés précédemment) '.



