GL Events : gagne plus de 3%, un analyste en soutien

Le titre GL Events gagne plus de 3% à Paris, soutenu par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'sous-performance' sur la valeur et relève son objectif de cours à 10 euros, contre 8,5 euros précédemment.



Le bureau d'analyses souligne le niveau 'historiquement bas' du chiffre d'affaires réalisé au 1er trimestre, soit 96,3 ME, un chiffre en recul de 55% par rapport à la même période un an plus tôt.



Oddo estime toutefois que la petite augmentation de capital de 12ME, dans la filiale GL Events Sport, devrait 'soulager un peu' le bilan, mais que celui-ci 'reste tendu'.



Le broker justifie la hausse de son objectif de cours par 'la visibilité financière apportée par les augmentations de capital et par la progression de la vaccination en France (50% du CA)'.



'C'est surtout sur le 2e trimestre que se jouera l'année' de GL Events, conclut l'analyste.





