GL Events : résultat net part du Groupe de -74,3 ME en 2020

Le chiffre d'affaires ressort à 479,4 ME à fin 2020 contre 1 172,9 ME en 2019 (-59%).



L'EBITDA hors IFRS 16 ressort à -21 ME au 31 décembre (27,6 ME en données IFRS 16), le plan d'économies de 190 ME ayant permis de limiter l'impact de la baisse d'activité sur la rentabilité.



Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 s'établit à -71,4 ME (-63,3 ME en données IFRS 16). Le résultat net part du Groupe ressort à - 74,3 ME ( -77.4 ME en IFRS 16).



' Nous anticipons un niveau d'activité toujours limité au 1er trimestre 2021. Au-delà, et sous réserve d'une évolution favorable des conditions sanitaires, nous estimons que l'activité pourra poursuivre sa reprise en 2021 de façon différenciée selon les zones géographiques ' indique le groupe.



