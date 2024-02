GL events : A suivre aujourd'hui

GL Events a conclu un accord en vue d’organiser la cession par la société belge Sofina de 8% de son capital et la sortie de Sofina du capital de Polygone, sa holding de contrôle. Sofina, Trévise Participations et Le Grand Rey ont conclu des accords organisant la cession hors marché de près de 2,4 millions d’actions GL events détenues par Sofina au bénéfice de Trévise Participations pour un prix par action de 18,40 euros, et la cession de l’intégralité des 221076 actions Polygone détenues par Sofina, soit 20,96% du capital, au bénéfice de la société Le Grand Rey et Trévise Participations.



Le spécialiste de l'événementiel précise qu'à l'issue de la cession de ce bloc, Trévise Participations détiendra 8% du capital de GL events, tandis que la participation de Sofina sera ramenée de 15,9% à 7,9% du capital de GL events.